شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة بالشورت وجمجمة!

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو راقص جديد عبر حسابها على انستغرام.

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واعتمدت فيفي عبده في اطلالتها على اللون الاسود حيث ارتدت شورت وقميص رسم عليه جمجمة كبيرة فيما كانت ترقص على انغام اغنية ” مزة مصرية” لمحمد سالم وامينة.

وكالعادة لم تسلم فيفي عبده من الانتقادات وهذه المرة كان بسبب نشرها هذا الفيديو بعد ايام قليلة من وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.

فقد علق احد متابعي فيفي عبده: “يا وليه عيب ده فاروق الفيشاوى لسه ميت ارقصى بعد الاربعين الله يكسفك” فيما قالت اخرى: “فاروق الفيشاوي..المفروض كان صاحبك احترميه اشو”.