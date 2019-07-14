شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة على باب فيلتها!

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص على انغام أغنية “مشكلني” للمطرب راشد الماجد.

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وعلقت فيفي عبده على الفيديو الجديد قائلة: “الأغنية دي بحبها عشان كده أن شاء الله تعجبكم احبكم والله”.

والطريف ان فيفي عبده كانت ترقص مرة جديدة على باب فيلتها في نفس المكان الذي ظهرت فيه في فيديو سابق ما جعل بعض متابعيها يقول ساخرا “متى يدخلوكي الفيلا يافوفو”.

وكالعادة عبر متابعو فيفي عبده عن اعجابهم برشاقتها وحبها للحياة حيث قال احدهم: “سبحان اللي خلقك كأنك فراشة عندها جناحين وطايرة يا ملكة الفاشين والرشاقة والليونة وخفة الدم ♥️♥️♥️ بمختصر مفيد إنتي قاهرة البنات”.