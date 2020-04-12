فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها يظهورها بدون ماكياج والحجاب في فيديو قصير نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فيفي عبده في الفيديو: “طبعا الواحد 24 ساعة حاطط الماكياج بيتعب جدا والوجه يرهق فالواحد محتاج انه يريح شوية “.

وتابعت فيفي عبده: “الحقيقة اني فكرت اني اريح وجهي شوية واعملكم الفيديو ده واقول لكم اي رأيكم في وجهي من غير ماكياج؟”.

وختمت فيفي عبده كلامها قائلة: “لازم اشفلي صرفة في الاكتئاب وابعد الاكتئاب عني”.

وقد تلقت فيفي عبده تعليقات ايجابية من متابعيها مشيدين بطرافتها وبجمالها حتى من دون ماكياج.