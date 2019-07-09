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شاهد في جو مرح.. نشوى مصطفى تهدي ابنها وعروسه أغنية في حفل زفافهما

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nashwa son wedding

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية.

وجهت نشوى في الأغنية نصائح لزوجها وابنته، في جو احتفالي مرح، أثار إعجاب محبي ومتابعي الفرح.
وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضور الفنان ماجد الكدواني، والفنانة منال سلامة، والفنان إدوارد، والفنانة أنوشكا، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة إيمي سالم، والفنانة عزة مجاهد، وعدد من نجوم الفن.

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