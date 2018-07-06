شاهد.. قائمة بأكثر الأشخاص تأثيراً على الإنترنت في العام 2018

نشرت صحيفة “التايم” قائمة بأكثر أشخاص كان لهم تأثير ونفوذ على شبكة الإنترنت للعام 2018.

وتشمل القائمة أكثر الناس الذين كان لهم تأثير كبير وأصبحوا صناع أخبار، ومنهم فنانون ورجال أعمال ومدونون وسياسيون، وجاء في القائمة الناس الذين كان لهم تأثير إيجابي، بالإضافة إلى أولئك الذين تسببوا في الاستياء وكان لهم أثر سلبي.

واعتبرت المغنية الأمريكية ريهانا من أكثر المؤثرين، إذ تسبب منشور لها على تطبيق “إنستغرام” بانخفاض أسهم تطبيق “سناب شات” بمعدل 4%.

وأصبحت صورة عارضة الأزياء والأم الشابة كايلي جينر برفقة طفلتها الأكثر شهرة على موقع إنستغرام.

واكتسب المغني الشاب ذو الـ17 عاما أرييل مارتن والمعروف باسم بيبي أرييل شهرة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولا يخفى على أحد مدى تأثير وجدل تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يلقب بسيد التغريدات الغامضة.

ومن الناس الأكثر تأييرا أيضا مغني الراب كاني ويست، وفرقة البوب الكورية “في تس اس” والممثلة الامريكية بيزي فيليبس.

والناشط ريان البالغ من العمر 6 سنوات، والذي يحتل المرتبة الثامنة في القائمة السنوية لأكثر الأشخاص الذين يتلقون الاموال من موقع يوتيوب، بحسب موقع “فوريس”.

ويشمل التصنيف أيضا ناشطون ضد السياسة وعارضة الأزياء اليابانية، ناومي فاتانابي، ونجوم يوتيوب مثل لوغان وجاك بول وغيرهم.