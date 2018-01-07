شاهد… قبلة رومانسية بين شيماء هلالي وزوجها
شاركت المغنية التونسية شيماء هلالي، متابعيها على انستغرام بفيديو من الاجواء الرومانسية التي تعيشها مع زوجها في شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وظهرت شيماء الهلالي مع زوجها في الفيديو وهما يتبادلان قبلة رومانسية.
وكتبت شيماء هلالي رسالة له تقول فيها إنه لا يوجد شيء في العالم يستطيع إبعادها عنه، وشكرته على حبه لها.
وما شأننا نحن في هذه الرومنسية المتصنّعة وهذا الحب الزائف الذي لا يظهر الا أمام عدسات الكاميرا والسوشيال ميديا فقط؟؟!!
لان مدّة الزواج معروفة في الوسط الفني القذر و لاداعي لذكرها
تونسية مسطاشة مع زوجها المسيحي بكرى تندمي الله يسخطك
زوجها مسلم أو اعلن اسلامه واسمه “تميم” تزوجا في تونس وتونس لازالت تمنع زواج المسلمة بغير ديانتها رغم ان رئيس الدولة أبو حفاظة الخمورجي المصاب بالزهايمر أقرّ قانون يسمح للتونسية المسلمة الزواج باي رجل من ديانة أخرى وهذا طبعا بأوامر فرنسية لكن بفضل الله وحمده القانون لقى معارضة شديدة في كل الاوساط ومُنع ولم يصادق عليه البرلمان
يا اخ عمار قل بالله عليك
هل يحق لجزائري ان ينتقد زواج مسيحي رجل بمسلمة امرأة و أنتم اكبر جالية في اوروبا تتزوج المسيحيين و ياريت رجل و امرأة إنما رجل مع رجل اعوذ بالله شواذ . اليوتيوب خير شاهد
استتني الجزائرين الشرفاء احتراماتي لهم . انا أتكلم على الفئة السيئة منهم ،