شاهد… قبلة رومانسية بين شيماء هلالي وزوجها

شاهد… قبلة رومانسية بين شيماء هلالي وزوجها فن

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شاركت المغنية التونسية شيماء هلالي، متابعيها على انستغرام بفيديو من الاجواء الرومانسية التي تعيشها مع زوجها في شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت شيماء الهلالي مع زوجها في الفيديو وهما يتبادلان قبلة رومانسية.

وكتبت شيماء هلالي رسالة له تقول فيها إنه لا يوجد شيء في العالم يستطيع إبعادها عنه، وشكرته على حبه لها.