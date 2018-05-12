شاهد.. قمر ترقص بالملاية والبرقع في القاهرة.. ومتهمة بتقليد هيفاء وهبي!

شاركت الفنانة اللبنانية قمر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لها من زيارتها الحالية للمناطق السياحية في القاهرة.



قمر، ظهرت في الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية «نار نار»، للفنان المصري حكيم، وكانت ترتدي برقع، وملاية لف وتتجول بها وسط المارة في شارع المعز.



من ناحية أخرى خضعت قمر، لجلسة تصوير وسط الأهرامات وكانت حافية القدمين، وظهرت خلال الجلسة بفستان سبق وارتدته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل أكثر من عام الأمر الذي دعا متابعيها للتأكيد على تقليدها لهيفاء وهبي في الشكل والملابس.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة قمر أغنية «Kiss My Lips»، التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

