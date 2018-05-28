شاهد.. كارمن سليمان تطلق “ركعة و سجدة”

اطلقت الفنانة ​كارمن سليمان​ دعاءً دينيًا يحمل عنوان “ركعة وسجدة”، الذي طرحته على “يوتيوب”، وهو من ألبومها الديني الجديد “​زحمة الدنيا​”.



“ركعة وسجدة”، من كلمات الشاعر الغنائي نور الدين محمد، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع موسيقي أسامة سامي.

وكانت قد نشرت كارمن صورة الاعلان الدعائي لـ”ركعة وسجدة” عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “اغنية #ركعة_و_سجدة دلوقتي على اليوتيوب اسمعوها و قولولي رأيكم”.

الجدير ذكره ان كارمن كانت قد اصدرت مؤخرا اغنيتين بعنوان “​الدين المعاملة​”، واغنية “​على باب الجنة​”.