شاهد.. كاظم الساهر لا يخشى من روتين الحياة الزوجية ويكشف طريقته الخاصة في التعامل مع حبيبته

أكد الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ أنه عانى طويلاً من الوحدة خلال السنوات الماضية، وكشف عن الأسباب التي دفعته الى التفكير بالزواج من جديد، بعد أن عاش طوال هذه السنوات بمفرده.



وقال الساهر: “يكفي ما عشته من الوحدة طوال السنوات الماضية، الوحدة تصيب الإنسان بالاكتئاب والحزن، ومشاكل الزواج أفضل بكثير من الشعور بالوحدة”.



وأوضح أنه لم يتزوج حتى الآن من خطيبته ​سارة التونسية​، قائلاً: “أنا وعدت جمهوري أنه سيكون أول العارفين بموعد زواجي لكي يشاركوني فرحتي”.



وأشار الساهر عبر برنامج “​كاربول كايروكي​” مع الإعلامي ​هشام جويش​، الى أنه لا يخشى من روتين الحياة الزوجية، موضحاً أنه له طريقته الخاصة في التعامل مع حبيبته، بشكل لا يجعل الحياة روتينية.











