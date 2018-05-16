أكد الفنان العراقي كاظم الساهر أنه عانى طويلاً من الوحدة خلال السنوات الماضية، وكشف عن الأسباب التي دفعته الى التفكير بالزواج من جديد، بعد أن عاش طوال هذه السنوات بمفرده.
وقال الساهر: “يكفي ما عشته من الوحدة طوال السنوات الماضية، الوحدة تصيب الإنسان بالاكتئاب والحزن، ومشاكل الزواج أفضل بكثير من الشعور بالوحدة”.
وأوضح أنه لم يتزوج حتى الآن من خطيبته سارة التونسية، قائلاً: “أنا وعدت جمهوري أنه سيكون أول العارفين بموعد زواجي لكي يشاركوني فرحتي”.
وأشار الساهر عبر برنامج “كاربول كايروكي” مع الإعلامي هشام جويش، الى أنه لا يخشى من روتين الحياة الزوجية، موضحاً أنه له طريقته الخاصة في التعامل مع حبيبته، بشكل لا يجعل الحياة روتينية.
شاهد.. كاظم الساهر لا يخشى من روتين الحياة الزوجية ويكشف طريقته الخاصة في التعامل مع حبيبته
أكد الفنان العراقي كاظم الساهر أنه عانى طويلاً من الوحدة خلال السنوات الماضية، وكشف عن الأسباب التي دفعته الى التفكير بالزواج من جديد، بعد أن عاش طوال هذه السنوات بمفرده.