شاهد.. كانييه ويست يتخلص من كل ملابس كيم كارداشيان ويصف إطلالاتها بـ”الأسوأ”

كشفت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ عن تجربتها مع الأزياء وكيف تطور أسلوبها في إختيار إطلالاتها من الأسوأ، بحسب وصف زوجها مغني الراب الشهير “​كانييه ويست​”، إلى ان اصبحت واحدة من أكثر الشخصيات المؤثّرة في عالم الأزياء والموضة.

وجاء حديث كارداشيان هذا خلال لقاء لها ضمن مؤتمر مجلة BoF، حيث أشارت إلى أنه عندما بدأت بمواعدة ويست في العام 2012 وصف حينها أسلوبها في اللباس وإطلالاتها بـ”الأسوأ” وتخلص من كل ملابسها وأحذيتها، الأمر الذي أحزنها كثيراً وقتها، مضيفةً أنه عوّضها عن ذلك بشرائه لها ملابس بآلاف الدولارات من أشهر الماركات العالمية، وأرجعت الفضل لما هي عليه اليوم إلى زوجها ويست لأنه عرّفها على مجموعة من المصممين العالميين الذين أدركوا تفاصيل جسدها، وعملوا على تصميم أزياء خاصة بها.