شاهد.. كندة علوش تظهر بشكل مختلف بعد انتشار خبر حملها

أثار ظهور النجمة السورية كندة علوش خلال إنطلاق فعاليات مشروع حماية وتحسين صحة الفتيات، التابع لحملة “انتي الأهم” بصفتها سفيرة لمشروع نقدر، بضجة كبيرة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت علوش الأنظار في أول ظهور لها بعد إنتشار خبر حملها، حسب موقع لها، حيث بدت بشكل مختلف بعدما اكتسبت القليل من الوزن الزائد عند منطقة البطن، الامر الذي رجحه أغلب الأشخاص أنها حامل في طفلها الأول من النجم عمرو يوسف، وهو الأمر الذي لم يعلنا عنه حتى الساعة.

وإختارت علوش إطلالة بسيطة من جاكيت باللون الأزرق السماوي وقميص أبيض وبنطال بالأسود، وبدت عليها ملامح تشبه الحمل، إلا أن النجمة السورية لم تعلن عن الأمر بشكل رسمي إلى الآن.