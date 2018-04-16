شاهد.. كيفانش تاتليتوغ يهدي زوجته سيارة بقيمة ٢٥الف دولار بمناسبة عيدها الـ٤١

قام الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ بالاحتفال بعيد ميلاد زوجته خبيرة الموضة ​باشاك ديسار​ على طريقته الخاصة حيث اشترى لها سيارة بقيمة ٩٥٠الف ليرة اي ما يعادل تقريبا ٢٥الف دولار.



كيفانج الذي لا يبخل على زوجته بالهدايا الثمينة يحقق ارباحا ماديا كبيرة من الإعلانات التي يصورها فقد حصل من إعلاناته الاخيرة على مبلغ سبع ملايين ليرة تركية، اضافة الى أرباح فيلمه الاخير “هيا يا بني ” والتي وصلت الى مليون ونصف ليرة تركية.



من جهة اخرى تقدم كيفانش بطلب الى سباق اسطنبول لسيارات الكارتينغ ليشارك به كمحترف. رغم خطورة هذه الرياضة الا ان كيفانش العاشق للرياضات الخطرة مصمم على ذلك رغم تحذير والداته وخوفها عليه وسوف يشتري سيارة خاصة بهذا السباق وستكون حديثة الطراز.