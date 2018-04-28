شاهد كيف إحتفلت شما حمدان بعد ميلادها!

إحتفلت الفنانة الإماراتية ​شما حمدان​ بعيد ميلادها الـ24، في أجواء بسيطة.

ونشرت حمدان عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه تطفئ شمعة واحدة على قالب الكيك.

وتلقّت حمدان التهامي من متابعيها، متمنين لها عاماً جديداً مليئاً بالنجاح والتوفيق على المستوى الشخصي والمهني.

يُذكر أن شما حمدان كانت قد طرحت قبل أيام، أغنية منفردة جديدة بعنوان “راح العمر”، من ألحانها، كلمات ​رياض العوض​، توزيع ​هشام السكران​، مكساج وماستر ​جاسم محمد​.

وتقول كلمات الأغنية: عفيه عليك وجعل ربي يخليك ‏أبدعت في جرحي ولا خفت ربك ‏‏حاولت أرد الجرح وأجرح معاليك..”.