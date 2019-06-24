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شاهد .. كيف احتفل تامر حسني بعيد ميلاد طفلتيه

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نشر الفنان المصري تامر حسني مساء أمس مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” من احتفاله بعيد ميلاد طفلتيه ” تاليا وأمايا ” .

وظهر بمقطع الفيديوالأول  وهو يغني أغنيته الشهيرة ” عيش بشوقك ” مع طفلتيه .

وبالمقطع الثاني ظهر تامر حسني برفقة زوجته ” بسمة بوسيل ” التي ظهرت وهي تغني احتفالا بعيد ميلاد ابنتيهما وبدأ تامر حسني في تشجيعها .

وكان الاحتفال في أحد الفنادق بحضور العائلة وبعض الأصدقاء .

يذكر أن الفنان تامر حسني متزوج من المطربة المغربية بسمة بوسيل ولديهم ثلاثة ابناء هم : تاليا وأمايا وآدم .

 

 

 

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