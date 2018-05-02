شاهد كيف اعترفت فرح الهادي بخضوعها للتجميل!.. وما هو وضع زوجها الصحي الآن!

كشفت الفنانة فرح الهادي انها تخضع لحقن البوتكس باستمرار رغم أن عمرها لا يتعدى الـ23 عاماً.

وظهرت الشابة في السيارة مع زوجها عقيل الرئيسي وهو يمازحها ويصفعها بطريقة طريفة لتصرخ في وجهه وتخبره بالتوقف عما يقوم به لأنها خضعت للبوتكس، فردّ زوجها باستغراب ليسألها عن عمرها وسبب خضوعها لهذه الحقن التجميلية بعمر صغير.

وأثار المقطع ضجة كبيرة بين متابعيها الذين تفاجأوا من صراحتها وجرأتها بالكشف عن هذا الأمر، معتبرين أن كلام زوجها صحيح وبأنها صغيرة ولا تحتاج لحقت البوتكس وعمليات التجميل في هذا السن.

ويأتي ظهور الرئيسي ليطمئن الجميع أنه بات بصحة جيدة ولا يعاني من أي تعب، وذلك بعدما أثار ضجة كبيرة بعد نشره مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات” من داخل المستشفى وأعلن فيها عن سبب غيابه عن متابعيه على “السوشيال ميديا”، معللاً إصابته بالتعب والمرض بسبب تكسر دمه، وشرح للناس معاناته مع الأمر.