شاهد كيف تتحضّر بلقيس لإستقبال مولودها الأول!

بدأت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ التحضيرات لإستقبال مولودها الأول، والذي ستطلق عليه إسم “تركي”.

ونشرت بلقيس عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو إستعرضت فيه الملابس التي أحضرتها لمولودها وأغراضه الأخرى، والتي نقش عليها إسمه بحروف إنكليزية “تركي بن سلطان”.

ووجّهت بلقيس سؤال لزوجها، بقولها: “سوينا كل شيء حق الكتكوت تركي عليه اسمه.. حتى المراضع..ابننا يستاهل.. صح يا أبو تركي؟”، فرد قائلا: “أكيد طبعاً يستاهل الحلو”، فإستطردت: “إن شاء الله يارب يجيبه بالسلامة”.

وكانت بلقيس قد أعلنت مؤخراً عن توقف كافة أنشطتها الفنية، ودخولها في إجازة وضع، حيث أنها تستعد لاستقبال مولودها الأول خلال الأيام المقبلة.