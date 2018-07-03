شاهد كيف ردت رانيا يوسف على ندم طليقها بطلاقهما!

عبرت الممثلة رانيا يوسف عن اعتزازها بصداقة طليقها رجل الأعمال طارق عزب.

وعلقت رانيا على صورة نشرها عبر حسابه بموقع Instagram يعلن فيها خبر طلاقهما ويعبر عن ندمه كاتبة: “ربنا مايجبش ندم ابدااا يا طارق انت راجل محترم جداااا وانا عشت معاك اجمل ٦ سنين في حياتي وإذا كان الجواز خلص فالصداقه والعشرة الحلوه والمواقف المحترمه الجميله اللي بينا حتفضل دايما ذكري جميله وحنفضل دايماااا أعز اصحاب”.

ليرد عليها: “ربنا يعمل اللي فيه الخير ❤️❤️”.

وكانت رانيا يوسف أكدت الأخبار المنتشرة عن انفصالها عن زوجها المهندس ورجل الأعمال طارق عزب، ونشرت عبر حسابها على Instagram صورة لخبر يتحدث عن انفصالها، وكتبت تعقيبا عليه لتعلن الخبر لجمهورها وتؤكد أن الانفصال تم بهدوء وحب واحترام، خاصة أن زواجهما استمر لمدة 6 سنوات.