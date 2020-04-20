ردت الاعلامية السعودية لجين عمران على شائعة زواجها من رجل اعمال اماراتي والتي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت لجين عمران، في مقابلة مع موقع “الامارات نيوز” على هامش تعيينها سفيرة لمبادرة إنسانية معنية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، عن شائعة زواجها: “كل يوم يزوجوني مرة اماراتي ومرة سعودي وجنسيات ثانية ” وتابعت “بما انه وصل الموضوع يزوجوني ويطلقوني كل يوم فخليهم يستمروا “.

من ناحية أخرى، قالت لجين عمران إلى أنها لاتخاف مطلقاً من التقدم في العمر، وبخاصة بعد تواجد عيادات طب التجميل مشيرة إلى أنه لا مانع من استخدام القليل من الفيلر والبوتكس لتحسين المظهر، سواء للرجل أو المرأة، مشددة على ضرورة عدم المبالغة في التجميل.