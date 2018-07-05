شاهد: كيف ردّتْ أحلام على السعوديّة “مودل روز”؟

تستعدّ الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائيّ في لوس أنجلوس الأمريكية، وتحديدًا على مسرح “دولبي” في 21 يوليو المقبل. وفي هذا الصّدد نشرتْ أحلام، عبر حسابها في إنستغرام، فيديو تظهر فيه السعودية “مودل روز”، خلال حديثها عن الحفل المُرتقب بأسلوب حماسي. وتظهر روز بالفيديو في غاية السعادة، حيث تحدّثت بشغف عن الحفل، مُستذكرة حفل أحلام، العام الماضين والنجاح الذي حققه.

ودَعتْ روز جميع من يتابعها في لوس أنجلوس، بالحصول على التذاكر، وخاصة تذاكر الـ VIP، في أسرع وقت ممكن، لأنّها شارفتْ على الانتهاء.

ومن جانبها، علّقتْ أحلام على الفيديو قائلة: “الله لايحرمني هالمحبه لا خلا ولا عدم شكراً حياتي روز العام انبسطنا بشوفك وعرفنا أخت وننتظرك أكيد المكان كله مكانك انتي ومن يعز عليك ياااااازينك كم أسعدني هالبوست”.