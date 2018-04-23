شاهد.. كيف رقصت ميريام فارس على صوت “السكاكين”!

دائماً ما تبهر الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الجمهور بالأجواء الخاصة والحماسية التي تشعل فيها أجواء حفلاتها والتي قد تبدو غريبة بعض الشيء وهو ما يميزها.

ومؤخراً تداول عدد من المتابعين مقطع فيديو لفارس وهي ترقص بحماس وعفوية على صوت السكاكين وذلك خلال إحيائها أحد الأعراس.

وظهرت فارس في الفيديو وسط الحاضرين وكان أمامها شخص يمسك بيديه سكينتين يحاول العزف من خلالهما.

نال الفيديو عدداّ كبيراً من الإعجابات تخطت الـ400 ألف إضافةً إلى الكثير من التعليقات التي أثنت على الجوّ الجميل والخاص الذي تضفيه على حفلاتها.