نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لجزء من حلقة الفنان المصري ” هشام سليم ” في برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” مع المخرجة إيناس الدغيدي .

والتي أعلن فيها عن تحول إبنته نور جنسيا إلى ذكر وأصبح إسمه ” نور ” .

وأشادت مايا دياب بشجاعة هشام سليم في إعلانه لذلك ومساندته لإبنه فكتبت في تعليقها على الفيديو : ” تحية وإنحناء لصراحة وجرأة الممثل القدير هشام سليم وهذا الكلام عن ” ضناه ” وهو ليس للتشجيع وعدم التشجيع على شيء ما إنما لقناعته بعدم الاختباء وراء اصبعنا ” .

وتابعت : ” نحن مجتمع طبيعي فيه كل شيء وإذا كانت الأعراف والأعراض و الأديان تتعارض مع نظرية ما ولكنها لا تستطيع أن تلغيها لأنها موجودة أصلاً في المجتمع وفي البيوت ” .

وأضافت : ” تقبّل الواقع لا يلغي قناعاتنا إنما يسلط الضوء ويعطي فكرة واضحة أننا أناس ناضجين مثقفين والأهم الأهم محبّين .. الحب مصدر ونواة كل شيء .،كل الحب أستاذ هشام ..كل الحب لإبنك .. تحية للمخرجة والصديقة ” .