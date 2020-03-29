شاهد .. كيف عادت شيرين عبد الوهاب إلى مواقع التواصل الإجتماعي ؟

بعد غياب استمر لمدة 6 أشهر عن مواقع التواصل الإجتماعي عادت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” من جديد للتواصل مع جمهورها على السوشيال ميديا بعد فتح حسابها الخاص على موقع التغريدات ” تويتر ” .

وذلك بعد أن أطلق نشطاء موقع تويتر هاشتاج بإسمها عبر من خلاله عن إشتياقه لها ورغبته في الاطمئنان عليها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

وكتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة لها تطمئنهم على وضعها وتعرب عن سعادتها من حب جمهورها لها وتذكرها في هذا الوقت الصعب فقالت : ” أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جدا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه لقيتكم فاكريني وبتسألوا عني ” .

وتابعت : ” أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير ” .

وأضافت شيرين في تغريدة أخرى : ” اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جدا واداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي وحمسني جدا وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني .. و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جدا لقلبي ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت ” .

أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 28, 2020