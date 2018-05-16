شاهد كيف علقت شيرين عبد الوهاب بعد حذف صوت فضل شاكر من تتر مسلسل يسرا!

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أول حوار تليفزيونى لها بعد وفاة والدها أنها سعيدة بأغنية فضل شاكر الجديدة تتر مسلسل “لدينا أقوال آخرى” للفنانة يسرا والمقرر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل.

وتابعت شيرين خلال حوارها خلال إحدى البرامج الفنية المذاعة على قناة “ام بى سي”، إنها تحب الشعب اللبنانى جداً وتحترم الجيش اللبنانى، وأن الفنان اللبنانى فضل شاكر لو ارتكب شىء خطأ لا مانع فى محاسبته

وتابعت عبد الوهاب، أن صوت فضل شاكر لا يعوض وتعتبره من أفضل وأجمل أصوات لبنان.