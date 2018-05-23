شاهد كيف علّقت كاتي بيري على فستان زفاف ميغان ماركل!

إنقسم الكثيرون حول تصميم فستان زفاف الممثلة ​ميغان ماركل​، الذي حمل إمضاء دار أزياء “Givenchy”، فالبعض وجد تصميمه بسيطاً ومذهلاً، وآخرون وجدوا أنه غير مناسب ليكون فستان الزفاف الملكي، فهو يحتاج لبعض الإضافات.

النجمة ​كاتي بيري​ كشف عن رأيها في فستان زفاف ماركل، فقالت لـ”Entertainment Tonight” إنها تجد أن ماركل كانت تحتاج لبعض الإضافات، لكي يظهر التصميم مناسباً أكثر من ذلك، وهو ما يعتقد البعض أنه نقد مباشر لماركل.

وبحسب موقع دايلي نيل، أشارت بيري الى أنها فضلت فستان دار أزياء “Alexander McQueen”، الذي إرتدته ​كيت ميدلتون​ بحفل زفافها من الأمير وليام، في نيسان/أبريل عام 2011.