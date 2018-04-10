شاهد.. كيم كارداشيان تبرز مفاتنها ببكيني مثير

لا تَمل نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” من استعراض جسدها المثير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فتظهر إما عارية أو بملابس جريئة تكشف الكثير من منحنيات جسدها المنحوت.

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وشاركت “كيم كارداشيان” البالغة من العمر 37 عامًا متابعيها مجموعة صور ومقاطع فيديو لإجازتها الممتعة في جزر تركس وكايكوس عبر خاصية “انستغرام ستوري’.

ونشرت “كيم”، الأم لثلاثة أطفال، مقطع فيديو لها أمام المرآة مرتديةً بكيني أحمر مثير مؤلف من قطعتين مبرزةً صدرها وخصرها النحيل وجسدها الرياضي، ويظهر اعتمادها تسريحة شعر على شكل جديلتين جانبيتين.