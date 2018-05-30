شاهد.. كيم كارداشيان تتحول للأميرة ياسمين من أجل ابنتها “نورث”

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع “كيم كارداشيان”، لم تكتف بعد من تقمص دور الشخصية العربية الخيالية، الأميرة ياسمين، فبعد أن تقمصت دورها في عيد الهالوين الماضي، قررت أن تعيد الكرة مرة أخرى لمفاجأة ابنتها “نورث”.



وقد نشرت “كيم” مقطع فيديو يوضح لحظة تحولها إلى الأميرة ياسمين، من خلال خبيرة المكياج المفضلة لديها “كاندي جونسونو”، وبعد أن انتهت قامت بالاتصال بابنتها “نورث ويست”، البالغة من العمر 4 أعوام، وحاولت أن تتحدث معها كأنها الأميرة ياسمين، ولكن ابنتها لم تنخدع بالمكياج والملابس والشعر المستعار، وتعرفت على والدتها على الفور، وبالرغم من محاولات “كيم، لإقناعها، إلا أنها باءت جميعا بالفشل، حيث كانت ابنتها متأكدة من كونها والدتها.

وقد نشرت “كيم” فيديو يوضح تحولها إلى الأميرة ياسمين، عن طريق المكياج، ولحظة تواصلها مع ابنتها “نورث” عبر تطبيق انستجرام، ليلقى مشاهدات عالية في ساعات قليلة.