شاهد.. كيم كارديشيان في ضيافة الرئيس الأميركي للبحث في إصلاح نظام السجون..هل تنجح المهمة؟

حلّت نجمة تلفزيون الواقع الاميركية كيم كارداشيان ضيفة على البيت الأبيض حيث أجرت محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إصلاح نظام السجون. وكارديشيان تطالب بالإفراج عن أليس ماري جونس، إمرأة ستينية مسجونة منذ أكثر من عشرين عاماً بجنحة مرتبطة بالمخدرات لم يتخللها أي عنف، بحسب cnn.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما جعلت من تعديل القوانين الصارمة المتعلقة بالأحكام القضائية أولوية إلاّ أنها لم تتمكن من الحصول على تأييد الكونغرس، الأمر الذي أدى الى موجة من مراسيم العفو الرئاسية.



وغرّد ترامب قائلاً: “لقاء رائع مع كيم كارداشيان اليوم، لقد تحدثنا عن إصلاح نظام السجون والإدانات”، مرفقاً رسالته بصورة تظهره مع بسمة عريضة إلى جانب كيم.



وذكرت cnn أنّ نجمة تلفزيون الواقع أجرت محادثات أيضاً مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، الذي يقود جهود البيت الأبيض التي لا تزال متعثرة.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018