شاهد.. لبلبة تتعرض لإصابة خطيرة وتسافر الى فرنسا للخضوع لعملية

إضطرت ​الممثلة المصرية لبلبة​، للسفر إلى فرنسا من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة في يدها اليمنى، وذلك بعد اصابتها بآلام شديدة داهمتها أثناء تصوير دورها في مسلسل ” ​الشارع اللي ورانا​ “.

وفي التفاصيل أن لبلبة وقبل البدء بتصوير مشاهدها أجرت دورات تدريبية لإتقان فن “الكروشيه” والذي هو من أهم تفاصيل شخصيتها في المسلسل، وبعدها إستمر التصوير لمدة سبعة أشهر وهي تقوم بهذا العمل الأمر الذي أثر بشكل كبير على أوتار يديها وخصوصا الأصبع الأكبر في اليد اليمنى.

وبعد مراجعة الطبيب أكد لها أنها أصيبت بالتهاب في أعصاب الأصابع بسبب كثرة استخدامها لابرة الكروشيه، ونصحها بضرورة السفر إلى فرنسا لاجراء عملية جراحية عاجلة من أجل الحد من الألم الذي تشعر به.

يذكر أن المسلسل من اخراج مجدي الهواري وبطولة درة وفاروق الفيشاوي وشيرين وعدد كبير من الفنانين ويعرض حالياً على قناة سي بي سي.