شاهد.. لجين عمران تتألق في عطلتها الصيفية بإطلالة إفريقية

جددت لجين عمران ستايلها الخاص خلال عطلتها الصيفية في اليونان التي تزورها حالياً، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الإفريقية المميزة التي سيطر عليها اللونين الأبيض والأزرق

فقد نشرت لجين عمران مجموعة من الصور من عطلتها في اليونان، حيث كانت نسقت تيشيرت قطنيياً باللون الأبيض مع سروال واسع يشبه التنورة، جاء مطبوعاً ومتعدد الألوان حيث جمع بين درجات الأزرق والأخضر والأصفر الرملي والأحمر، ليشبه لوحة فنية من الطبيعة مستوحاة من الفن الإفريقي، كما وضعت على رأسها توربان بنفس ألوان التنورة.

المصدر: layalina.com