شاهد.. لجين عمران تتألق في عطلتها الصيفية بإطلالة إفريقية

.. .. ضحك و لعب و جد و كثييييييير من الحب 🤗 💙💙💙 هكذا أخترت أن تكون أيامي .. متحدية أي منغصات أو إزعاجات قد تواجهني .. .. و من أجل ذلك نصيحة .. تجاهل كل موقف أو شخص مزعج و أعطيه🔖😋 كرت خروج نهائي .. فهو لا يستحق ذرة من تفكيرك .. و أكمل مشوار يومك بهدووووء و راحة .. مساكم سعادة و راحة بال .. ..

A post shared by لجين عمران 🇸🇦 (@lojain_omran) on Jul 7, 2018 at 8:45am PDT