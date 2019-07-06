شاهد.. لجين عمران تخضع لجلسة “إبر صينية”!

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها بأحدث طريقة اتبعتها للحفاظ على بشرتها.

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فقد نشرت لجين عمران مقطع فيديو قصير من جلسة خضوعها للعلاج بواسطة إبر صينية فى كوريا .

وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة: “ما أعرف كم شخص سمع عن العلاج عن طريق (الوخز بالإبر الصينية).. هذا العلاج يجمع بين الممارسة الشرقية القديمة فى العلاج الصينى وبين الطرق الحديثة، الهدف منه هو استعادة إشراقة الجلد حول منطقة الخدين وتخفيف الخطوط الفاصلة بين العينين واستعادة حيوية البشرة، جربتها خلال زيارتى الأسبوع الماضى لكوريا الجنوبية مين فيكم جربها سواء فى الوجه أو الجسم؟ سواء الإبر الصينية في الوجه أو الجسم ؟”.