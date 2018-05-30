شاهد.. لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتبكي بحرقة على أطفالها

قالت الإعلامية السعودية لجين عمران، إنّ أكبر فشل في حياتها هو عدم استمتاعها بتربية أولادها، الذين أُخذوا منها بالقوة، موضّحة أنها لم تحارب بالشكل الكافي لاستردادهم مرة أخرى.

وأوضحت خلال حوارها مع إذاعة “مارينا إف ام”، أنها مازالت تشعر بالندم حتى الآن، لأنها كانت تعتقد أنه مجرد تهديد فقط للضغط عليها، لذلك لم تقاوم بالشكل المطلوب، وبعدها أدركت أنّ أولادها لن يعودوا إلى أحضانها من جديد.

وكشفت عمران عن عمرها الحقيقي دون أيّ تردد، مشيرة إلى أن عمرها 40 عاماً الآن، معربة عن فرحتها الشديدة بالنجاح الذي حققته في مجال عملها.

واعترفت أنّ أكثر عيب تتمنى تغييره في شخصيتها، ولكن دائمًا محاولاتها تبوء بالفشل، هو افتراضها حسن النيّة في الآخرين، دون توخّي الحذر، وهو ما أصابها بصدمات كبيرة طوال حياتها.