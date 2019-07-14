شاهد.. لجين عمران معلقة في الهواء: “كأني طير في السما”

نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصويرها احد الاعلانات.

وظهرت لجين عمران في الفيديو وكأنها معلقة في الهواء بينما كانت ترتدي فستان ابيض.

وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة: “طاقم التصوير كان شايل همي و خايف علي لما طرت 🙏”.

وتابعت “بس لما خبرتهم اني قفزت سكاي دايف من الطيارة مرتين 🛩 إطمأنوا علي😄 و أتوقع قالوا في حالهم ( هذي مجنونة لا تخافوا عليها) 😋”.

وأضافت “المهم كملنا التصوير عادي 🤗و أنا مستمتعة جدا كأني طير في السما.. إحساس رهييييب🕊🕊🕊”.

وعن طريقة تصوير المقطع قالت لجين عمران: “ملاحظة :- للي يتسائل كيف طرت وقت التصوير 😄 كنت معلقة في الهوا عن طريق أربعة حبال مثبته في حزام على الخصر “.