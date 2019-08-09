شاهد.. لجين واسيل عمران تحت المطر في كوريا!

نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطعين فيديو جديدين ظهرت فيهما مع شقيقتها الفنانة اسيل عمران خلال تواجدهما معا في كوريا.

وظهرتا الشقيقتان لجين واسيل في الفيديو الاول وهما يحملان المظلات وعلقت لجين قائلة: “في زيارتنا إلى كوريا أسيل و أنا قررنا نطلع رحلة في النهر😊

أثناء الرحلة طلبوا من الجميع يدخل داخل السفينة لإن راح نمر تحت شلال أو مطر صناعي.. لكن أسيل و أنا حبينا نعمل شي مختلف و طلبنا مظلات من المسؤولين و قررنا نظل برا و نستمتع تحت المطر”.

فيما عبرت لجين في الفيديو الاخر عن حبها لشقيقتها قائلة: “لما أكون مع أسيل و أحس إنها مبسوطة أشعر إني في قمة السعادة 🤩😍 لدرجة إني ما أعرف أعبر بالكلام و أعبر بالحركة ..طبعا طفشتها و أنا الاحقها من مكان لمكان ..في أحد مثلي لما يطير من الفرح تضرب الفيوزات عنده🤔؟!”.