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شاهد.. لجين واسيل عمران على السجادة الحمراء في حفل صناعة الترفيه في الرياض!

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لجين وباسل واسيل عمران

لجين وباسل واسيل عمران

نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو من مشاركتها في حفل “Joy Awards” على هامش موسم الرياض الترفيهي في السعودية.

وظهرت لجين عمران، في الفيديو، مع شقيقتها اسيل عمران على السجادة الحمراء في الحفل.

وكانت لجين عمران قد نشرت امس بطاقة الدعوة المرسلة لها للمشاركة في الحفل وعلقت قائلة: “كل الشكر لعراب الترفيه في مملكتنا الغالية.. اخونا معالي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الدعوة الراقية.. لحضور منتدى صناع الترفيه.. كلنا فخر و كلنا حماس.. و يعطيكم ألف عافيه على الجهود الجبارة و العظيمة و أتشرف بتلبية الدعوة ❤🇸🇦👍”.

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