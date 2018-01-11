شاهد… لحظة طرد ميريام كلينك وسحبها من استديو “العين بالعين” بواسطة عناصر الامن! فن

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بثت قناة الجديد اللبنانية برومو الحلقة الجديدة من برنامج “العين بالعين” الذي يقدمه الاعلامي طوني خليفة والذي كان قد أثنار الجدل الاسبوع الماضي حول حقيقة انسحاب الفنانة ميريام كلينك او طردها.

ويظهر البرومو لحظة دخول عناصر الامن الى الاستديو حيث صرخ احدهم “طلعي بره” فيما قام احدهم بسحبها من يدها ثم مرافقتها الى الخارج.

يذكر انه قد ظهر في الاسبوع الماضي انفعال طوني خليفة لى الهواء مباشرة على مرافق كلينك والذي كان متواجدا في الكواليس بسبب تدخله ومحاولته اسكات احد الضيوف.

وقد قامت كلينك بعد الحلقة بشن هجوم على البرنامج ومقدمه قائلة في تعليق لها على تويتر قالت فيه أن “البرنامج الفاشل والقضية فاشلة والضيوف فاشلين”. ونشرت بياناً في حسابها عبر”فايسبوك” ثم حذفته. كذلك نشرت مقطع فيديو في حسابها عبر “انستغرام” قالت فيه إنّها لن تجري أي مقابلة تلفزيونية، معتبرة أنّ كلّ الشاشات اللبنانية تهمها نسبة المشاهدة، لكنّها عادت وحذفت الفيديو.