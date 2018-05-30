شاهد لحظة مؤثرة.. شيرين تغني “كدة يا قلبي” وتبكي والدها

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج “مجموعة انسان” مع الإعلامي علي العلياني على قناة “mbc”، وتحدثت شيرين في لقاءها عن عدة أمور تخص حياتها وأعمالها وازماتها الاخيرة.



وتذكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب والدها في البرنامج وطلب منها علي العلياني الغناء له فاختارت اغنيتها “كدة يا قلبي” ولم تتمالك دموعها وسط غناءها وبكت بحرقة مما جعل علي العلياني يطلب الخروج إلى فاصل إعلاني لتهدئتها بسبب دموعها.

وقالت شيرين انها تعلمت الاغاني الكلاسيكية من والدها الذي كان محباً لنجوم الطرب مثل محمد فوزي ومحمد عبد الوهاب وقدمت لوالدها اغنية “صعبان عليا” لمحمد فوزي في البرنامج.

وكشفت شيرين عن زياراتها المتكررة الى مسقط رأسها بالقاهرة القديمة وتذكرها لأماكن طفولتها وذكرياتها مع والدها في منطقتها السكنية القديمة.