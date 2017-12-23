شاهد.. لقاء الخميسي بفستان مكشوف يظهر ظهرها بالكامل على السجادة الحمراء فن

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أطلت الفنانة لقاء الخميسي في دير جيست 2017 بفستان أسود اتسم بالجرأة، مما دفع البعض لمهاجمتها بقوة فور ظهورها على السجادة الحمراء في الحفل.

لقاء الخميسي ارتدت فستاناً أسود اللون به العديد من الطبقات الدائرية بشكل طولي من الأمام، ليعطي مظهراً أشبه بالوردة، إلا أن النقد الذي حصدته جاء نتيجة ظهر الفستان المكشوف، الذي أظهر ظهرها بالكامل بشكل لم ينل إعجاب البعض.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً لفستان لقاء الخميسي في حفل دير جيست، فتباينت الآراء حوله حيث وجد البعض أن الفستان جريء للغاية من الخلف، وإنه كشف عن ظهرها بالكامل، بينما دافع محبوها عنها مؤكدين على أن تصميم الفستان مميزاً.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لقاء الخميسي للانتقادات بفضل إطلالاتها، فقد سبق وأن أطلت في مهرجان الإسكندرية السينمائي في عام 2014 بفستان كاشف للظهر بالكامل، مما عرضها وقتها للنقد العنيف.

ومن جهة أخرى، حصدت لقاء الخميسي على جائزة في حفل دير جيست عن دورها في مسلسل “بين عالمين”، لتأتي هذه الجائزة بعد يومين فقط من حصولها على جائزة من حفل قناة النيل للدراما عن ذات الدور.