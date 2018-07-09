شاهد للمرة الأولى.. بيرين سات تتحدّث عن مشهد "اغتصاب فطمة"... وتكشف تعرضها للتحرش!

تحدّثت الممثلة التركية الشهيرة بيرين سات لمجلة Le Figaro الفرنسية، للمرّة الأولى عن مشهد الإغتصاب الشهير الذي مثّلته ضمن مسلسل “فطمة غول”.

وكشفت بيرين أن تصوير المشهد استغرق يومين، وأنها اضطرت حينها إلى الإستعانة بأخصائية نفسية قبل تصوير المشهد وبعده.

وأضافت انها كانت تُصاب بصداع ونوبات بكاء شديدة أثناء التصوير، كما أنها تعرّضت لإصابات حقيقية في ذراعها وقدمها.

وأشارت إلى أن هذا المسلسل الذي عُرض قبل ست سنوات ساهم في انتفاض بعض الفتيات التركيات اللواتي تعرضن للإغتصاب.

من جهة أخرى، روت بيرين سات أنها تعرضت بدورها للتحرش الجنسيّ من قبل مدير قناة تلفزيونية وعدد من الممثلين، من دون أن تكشف عن أسمائهم.