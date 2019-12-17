شاهد للمرة الثانية.. أمطار الكويت تفاجئ الفاشينيستا نهى نبيل وتغرق منزلها

نشرت الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل مقاطع فيديو لتعرض منزلها للغرق بسبب موجة من الطقس السيء والأمطار غزيرة التي تشهدها الكويت خلال الساعات الماضية!

وبحسب المقاطع التي نشرتها عبر صفحتها على تويتر، وثقت الكويتية نهى نبيل لحظة دخول المياه من الشارع بشكل غزير إلى منزلها، وبدت سلالم منزلها مثل الشلالات الصغيرة.

وظهرت الفاشينيستا إلى جانب العاملات لديها وقد بدا عليها الذهول من حجم المياه، إضافة إلى تواجد أحد أبنائها وهو يؤدي رقصة وسط المياه لتعلق ”بأنه يشبه أمه لقيامه بالرقص تزامنًا مع غرق المنزل“.

يذكر أن منزل الفاشينيستا نهى نبيل قد تعرض قبل عام للغرق نتيجة الأمطار التي ضربت البلاد وقتها وأحدثت سيولًا أغرقت عدة شوارع ومنازل.