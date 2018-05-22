شاهد للمرّة الأولى.. حلا الترك تكشف عن جنسيتها الحقيقية

شاركت الفنانة ​حلا الترك​ ووالدتها ​منى السابر​ الجمهور أثناء توجههما إلى الكويت مقطع فيديو لبث مباشر حيث تلقوا العديد من الأسئلة.

قالت السابر أن إبنها عبد الله ( 6 سنوات) موجود حالياً عند والده أما إبنها حمود فهو عند جدته.

وعند سؤال السابر عن جنسيتها، تدخلت الترك لتقول:” أنا عشت في البحرين ولكن نحن أردنيون وأمي سورية من حلب”. ثم قالت منى السابر” أنا أحب البحرين وشعبها وأموت بالبحرينيين”.

كما كشفت السابر عن نشاط إبنتها الفني حيث انها تصور عملاً مسرحياً جديداً.

وحاولت السابر تفادي الردّ على الأسئلة التي تمحورت حول دنيا بطمة، قائلةً:”ما هذه الأسئلة”.