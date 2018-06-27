شاهد.. لمن قالت نادين نسيب نجيم “بلا تربية وبدّك كتير لتصيري امرأة”؟

لم تكن تتوقّع الممثلة نادين نسيب نجيم أن يكون الفيديو الّذي نشرته دعماً للمرأة السعودية بعد دخول قرار قيادتها السيارة حيّز التنفيذ سبباً للهجوم عليها من قبل إحدهن.

وفي التفاصيل، تفاجأت نادين نجيم بإحدى المغردات وهي تقول ” نادين التي ترى أن الذكر يجب أن يحصل على الحرية الكاملة ويلزمه خوض تجارب جنسية كثيرة مع بنات الناس لكنها ترفض نفس الحرية لابنتها، تأتي الآن لتروج لنفسها من خلال المرأة السعودية”.



وتابعت: “عزيزتي نادين انشغلي بأمور على قد عقلك مثل مسلسلات رمضان ولا تتدخلي بحقوق المرأة لأنها أكبر منك”.

فخرجت نجيم عن صمتها وردّت بطريقة قاسية قائلةً ” رح اترفع عن الرد على هيك سخافات الحيط كان فهم وأنتي وكم وحدة تفكيرها اقل ما يقال بلا تربية ما كانت تفهم ما بشرفني رأيك لانه أنا عّم بدعم المرأة ورح ضَل أدعمها ويلّي متلك منا امرأة بدك كتير لتصيري امرأة”.