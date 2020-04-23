عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن إستيائها بسبب صورة قام بنشرها الفنان “محمد رمضان” عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” حيث كان الفنان برفقة فريق عمل مسلسله “البرنس” بالرغم من كافة الإجراءات الوقائية والحجر المنزلي المتبع لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذلك من خلال حلقة في برنامجها “القاهرة الآن”، حيث قالت لميس الحديدي:”أن محمد رمضان لم يتبع اجراءات السلامة ومن المفترض أن يكون قدوة لجمهوره ونموذجا للالتزام”.

وأضافت الحديدي” الدولة مش هتقعد تجري ورا الناس في كل مكان سواء الشباب الي عاملين تجمعات أمام محطات البنزين او فنان، والكرة الان في ملعب الشعب ولاتلوموا إلا أنفسكم لو حصل حاجة .. لو عاوزين الحياة ترجع والاقتصاد يفتح والدنيا ترجع .. ناخد بالنا من ولادنا وأخوانا وأبائنا وأمهاتنا “.

وفي سياق متصل، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمى “بإنستجرام” بفيديو آخر أثناء احتفاله بانتهاء تصوير”البرنس”،حيث ظهر رمضان وحوله تجمع كبير من أفراد فريق العمل؛ يقفون بجانب بعضهم متجاهلين الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.