شاهد.. ليلى علوي قبل وبعد الماكياج في “حلوة رمضان”

أطلت الفنانة المصرية ليلى علوي في حلقة الامس من برنامج “حلوة رمضان” مع خبيرة التجميل السعودية سارة السبيعي.

وقد اطلت ليلى علوي في البرنامج بدون ماكياج قبل ان تخضع لجلسة ميك اب على يد سارة السبيعي لتظهر النتيجة النهائية في اخر الحلقة.

وقد تحدثت ليلى علوي خلال الحلقة عن معاناتها مع الوزن الزائد في فترة من فترات حياتها موضحًة أنها تعرضت لانتقادات كبيرة من الجميع، وهذا كان يزعجها بشدة.

وأوضحت أنها قالت لنفسها حينها انها لا تمثل لأنها رفيعة أو سمينة ولكن بسبب موهبتها.

وتابعت ليلى: “عاندت نفسي، واخترت جميع الأدوار التي تليق على شكلي في ذلك التوقيت”، مشيرًة إلى أنها كانت فترة غنية بالأعمال الفنية والجوائز.

وأكدت أنها بعد تحقيق رغبتها ونجاحها في التحدي، قامت بإنقاص وزنها، وخسرت 16 كغ في 8 أشهر، ووجهت النصيحة لمن يريدون خسارة وزنهم بأن يعتمدوا على خسارة الوزن بطريقة هادئة كي تكون النتيجة جيدة.