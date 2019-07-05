شاهد.. ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنه

يحتفل اليوم الجمعة الفنان ماجد المصري بحفل زفاف نجله أحمد، بأحد فنادق العلمين في الساحل الشمالي.

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ونشرت الإعلامية بوسي شلبي بعض الصور والفيديوهات من الحفل والتي ظهر فيها ماجد المصري بجانب زوجته رانيا أبو النصر، كذلك الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي وعلقت بوسي على الصور قائلة: “فرح ابن ماجد المصري”.

كما نشرت بوسي شلبي مقطع فيديو من الزفة ظهرت فيه الفنانة لوسي اثناء رقصها مع العروسين.

جدير بالذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله أحمد في الخامس من مايو الماضي، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.