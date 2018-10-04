شاهد… ماجد المصري يقبل زوجته امام الكاميرا للدفاع عن الفيشاوي!

دافع النجم ماجد المصري عن زميله احمد الفيشاوي وقبلاته العلنية لزوجته ندى الكامل خلال فترة تواجده في مهرجان الجونة.

وقال ماجد المصري ردا على سؤال: “أحمد الفيشاوي حبيبي.. أتكلم عن إيه؟ لا أعلم ما حدث”، وعندما فسرت له المذيعة الأمر، فاجأها بقيامه أيضاً بتقبيل زوجته على وجنتها، قائلاً: “إنه يقبل زوجته.. هو حر.. أين المشكلة في ذلك؟ هو لا يقبل امرأة أخرى.. هذا أمر طبيعي.. تعليقات الناس الفارغة عن رجل يقبل زوجته هو أمر عجيب.. فهو رجل سعيد أنه قد تزوج.. ما المشكلة؟”.

من ناحية اخرى، يخوض ماجد المصرى البطولة الأولى المطلقة له فى عالم الدراما التليفزيونية في مسلسل “بحر” والذي يكتبه أحمد عبد الفتاح، ويخرجه أحمد صالح، وتدور احداثه فى جزئه الأول ما بين الصعيد والقاهرة، وهو ما جعل مخرج العمل وضع صورة معينة وشكل ولوك خاص للشخصيات التى سيقدمها طوال أحداث المسلسل.