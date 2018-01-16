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شاهد .. ماذا أوصى عزت أبو عوف أثناء تكريمه في حفل “what happen” ويثير تساؤلات جمهوره

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ezzat abou aouff

عزت أبو عوف يدخل مصحة أمراض عصبية.. والسبب؟

كُرم الفنان المصري عزت أبو عوف، عن مجمل أعماله في الدورة الثانية من مهرجان What Happens، لتكريم المتميزين، من نجوم الفن والإعلام لعام 2017.

عزت أبو عوف، أثار حالة جدل واسعة جدًا بعد كلمته التي ألقاها خلال التكريم والتي أوصى فيها: «بأن تحرق كل أفلامه بعد وفاته»، وذلك دون أن يكشف عن السبب وراء ذلك.

وأضاف: «أعرف إنني سأتعرض لهجوم بسبب طلبي، ولكني أحب أن أعبر عما بداخلي».

وذكرت بعض المصادر أن سبب طلب عزت ابو عوف، لهذا الطلب هو أنه اعترف في أكثر من لقاء تلفزيوني له بأن أعماله تافهة.

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