شاهد.. ماذا ستحضر شيرين لزوجها على الإفطار؟

شاركت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي تستعد لتجهيز وجبة #الإفطار لعائلتها في شهر رمضان.

حيث ظهرت في الفيديو، وهي ترتدي بيجامة منزلية، وتمسك بيدها صحناً ممتلئاً بالخضراوات التي قامت بقطفها من الأرض، حيث تقوم بزراعتها في منزلها. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكشفت #شيرين عن كونها تستعد لتحضير طبق سلطة، وكذلك إعداد وجبة المحشي، موجهةً التهنئة إلى جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما تمنت أن يحصل الجميع على ما يتمناه في الشهر الكريم.

ويحمل شهر رمضان الجاري طابعاً خاصاً لشيرين عبد الوهاب، خاصة أنه الأول الذي تجتمع فيه مع زوجها الفنان حسام حبيب، بعدما أعلنا عن زواجهما قبل شهر.