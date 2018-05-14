شاهد.. ماذا فعل رامي عياش مع المسافرين في مطار بيروت.. ما علاقة مايا دياب!

إنتشر مقطع فيديو للفنان اللبناني رامي عياش خلال سفره من مطار بيروت الدولي متوجهاً إلى الاردن، وظهر فيه منتظراً دوره في الصف بين المسافرين.

ويظهر “البوب ستار” على طبيعته بين الناس ويقف بانتظار دوره ويحرص على مصافحة المارين بابتسامة محببة، الامر الذي أثار ضجة كبيرة على اعتبار انه بامكانه الدخول ضمن ممرات الشخصيات المهمة كما فعلت في وقت سابق الفنانة مايا دياب، إلا أنه حرص على البقاء والمرور كباقي المواطنين.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي التقطه أحد المسافرين لعياش، وعبر عن دهشته وصدمته من تصرفه العفوي وتواضعه الكبير.

هذا وحرص عياش بعدها على طمأنة جمهوره بأنه وصل الى عمان من خلال نشره مقطع فيديو من داخل المطار على حسابه على “انستغرام”، وعبر عن سعادته باحياء حفل خاص.