نشرت النجمة الإستعراضية “شريهان” تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” توجه من خلالها بعض الكلمات لجمهورها ومحبيها؛ خاصة وأنها دائما ما تحرص علي التواصل معهم ومع الفنانين الأخرين، ونشر فيديوهات وصور من خلال حسابتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقالت شريهان في تلك التغريدة:”كلمة في قلبي الحقيقة مش عارفة أرتبها أو أصيغها، بس معناها إني أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام.. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة”.

كلمة في قلبي "الحقيقه" مش عارفه أرتبها أو أصغها!! بس معناها إني أنا متشكره جداً على كل الحب والتقدير والإحترام. متشكره لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لانكم أعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم "حبكم شرف" أنا فخورة. — Sherihan (@Sherihan) April 19, 2020

ويُذكر أن آخر تفاعل قامت به النجمه كان منذ عدة أيام ، وتمثل في رد علي رسالة وجهتها الفنانة سمية الخشاب إليها في تعليق علي فيديو تقوم فيه سمية بتقليد النجمة الإستعراضية شريهان في فوازيرها الشهيرة ” حاجات ومحتاجات”، فجاء رد شريهان علي تلك الرسالة مليئ بكلمات المدح المحبة.