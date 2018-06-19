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شاهد.. ماذا قالت فيفي عبده عن كيم كارديشان!

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كيم كاردشيان وفيفي عبده

كيم كاردشيان وفيفي عبده

قالت النجمة فيفى عبده، تعليقا على صورة “كيم كاردشيان”: شابوه .. لأنها لا راقصة ولا مطربة ولا ممثلة ولا سيدة أعمال ولا شخصية عامة .. وأسرتها عملت حاجة من لا شىء .. والسبب فى شهرتها شكلها العربى”.

وأضافت فيفى خلال برنامج “شيخ الحارة”، أن المرأة العربية لها سحر وطابع خاص، فالتركيبة كلها تجعل منها امرأة مميزة .. حتى لو لم تكن جميلة ولكنها من الممكن أن تكون خفيفة الظل ولديها كاريزما.

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